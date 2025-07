Febbre del Nilo due casi nel Lazio | si tratta di due persone di Latina

Nel Lazio è stato accertato il primo caso di West Nile e un altro caso sospetto in attesa di verifica. Da quanto si apprende da fonti sanitarie, il contagio di un paziente è stato accertato dall’Istituto Spallanzani di Roma, mentre per un altro è in attesa dell’esito esami. Si tratterebbe, da i primi riscontri, di due persone 70enni di Latina, non collegate tra loro. Entrambe starebbero in. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Febbre del Nilo, due casi nel Lazio: si tratta di due persone di Latina

Nel Lazio 1,5 milioni di persone soffrono di disturbi mentali: proposta di legge per psicologi in ogni Asl - La proposta di iniziativa popolare proposta dalla consigliera Sara Battisti ha bisogno di diecimila firme in sei mesi per poter approdare in Regione.

Notte di sangue sulle strade del Lazio: in un incidente stradale muoiono quattro persone. Il tragico schianto lungo la Casilina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una notte tragica ha sconvolto la comunitĂ di Frosinone e Torrice, con la morte di quattro uomini in un terribile incidente stradale avvenuto sulla strada regionale Casilina, alle porte della cittĂ .

Ancora sangue sulle strade del Lazio: scontro tra un’auto ed una moto su cui viaggiavano due persone rimaste gravemente ferite. Lo scontro lungo la Sora-Ferentino - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un drammatico incidente si è verificato oggi nel pomeriggio lungo la superstrada Sora-Ferentino, precisamente nei pressi dello svincolo per Veroli (Frosinone).

Virus Usutu nel Lazio, primo caso a Latina: paziente ricoverato in ospedale; Dengue: il Lazio è una delle regioni con più casi in Italia, anche autoctoni; UN ALTRO CASO DI LEGIONELLOSI NELL'HOTEL A LATINA, SINDACA ORDINA LA CHIUSURA DELL'ALBERGO.

Dengue, un caso a Budrio: uomo con febbre e rash cutaneo. Avviata la disinfestazione straordinaria - Un caso di infezione da virus Dengue è stato confermato a Budrio, un piccolo comune della provincia di Bologna in Emilia- Secondo msn.com