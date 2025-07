Mi sono svegliato con metà volto completamente bloccata è stato uno choc Si chiama paralisi di Bell ma ci si vede più Brutt | Cristicchi racconta e annuncia il ritorno sul palco

La paralisi di Bell lo aveva costretto ad annullare il debutto del suo tour lo scorso 12 luglio ma ora è pronto a tornare per festeggiare i 20 anni di carriera, il prossimo 22 luglio al Teatro Romano di Fiesole e si è raccontato al Corriere della Sera. Stiamo parlando di Simone Cristicchi che spiega di stare “un pochino meglio”: “Per fortuna siamo riusciti a prendere in tempo la paresi che ha bloccato il mio viso in una posizione innaturale. Sì chiama ‘paralisi di Bell’, ma ci si vede un po’ più Brutt. Per fortuna una forma reversibile, che non lascerà tracce visibili, dovuta allo stress e agli sbalzi termici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono svegliato con metà volto completamente bloccata, è stato uno choc. Si chiama paralisi di Bell ma ci si vede più Brutt”: Cristicchi racconta e annuncia il ritorno sul palco

