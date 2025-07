Renault Duncan Minto è il nuovo Ceo ad interim

Duncan Minto è il nuovo Ceo ad interim di Renault con decorrenza da martedì 15 luglio. L’annuncio è arrivato a poche settimane dall’addio di Luca De Meo, passato in Kering. Direttore finanziario del gruppo da marzo 2025 e membro del Leadership Team, Minto avrà in mano la gestione quotidiana dell’azienda al fianco di Jean-Dominique Senard che svolgerà le funzioni di presidente di Renault s.a.s, società operativa del gruppo. Il processo di selezione del nuovo amministratore delegato è in corso sotto la supervisione del comitato di Governance e Revisioni del Cda. LEGGI ANCHE: Renault Italia, Sébastien Guiges è il nuovo direttore generale Chi è Duncan Minto, nuovo Ceo ad interim del gruppo Renault. 🔗 Leggi su Lettera43.it

