Passoscuro cambia la viabilità per l’ International Street Food

Fiumicino, 16 luglio 2025- Dal 18 al 20 Luglio a Passoscuro si terrĂ l’evento “International Street Food”, patrocinato dal Comune di Fiumicino.  Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrĂ istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:  – istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio in Piazza Domenica Santarelli ed in Via Valledoria tratto compreso tra Piazza Santarelli e Via Florinas (esclusa),  dalle ore 16. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: passoscuro - international - street - food

A Passoscuro la 77° tappa dell’International Street Food - Fiumicino, 15 luglio 2025 – L’ International Street Food, la manifestazione itinerante più seguita e apprezzata d’Italia, fa tappa a Passoscuro con la 77ª tappa della 9ª edizione.

A Passoscuro la 77° tappa dell’International Street Food https://ilfaroonline.it/2025/07/15/a-passoscuro-la-77-tappa-dellinternational-street-food/613359/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca Vai su X

INTERNATIONAL STREET FOOD PASSOSCURO Fiumicino Piazza Domenico Santarelli ? 18-19-20 Luglio ? INGRESSO GRATUITO Continua Il nostro tour... Vai su Facebook

Fiumicino, a Passoscuro la 77esima tappa dell’International Street Food; Passoscuro, cambia la viabilità per l’“International Street Food”; Sapori dal mondo a due passi dal mare: a Passoscuro arriva l’International Street Food.

A Passoscuro la 77° tappa dell’International Street Food - La più grande manifestazione italiana dedicata al cibo di strada si terrà dal 18 al 20 luglio Fiumicino, 15 luglio 2025 – L’ International Street Food, la manifestazione itinerante più seguita e appre ... Da ilfaroonline.it

Dall'Argentina alla Sicilia: l'International Street Food incanta Ivrea con sapori autentici - Your access to this resource has been temporarily limited due to unusual activity patterns detected from your IP address. Scrive torinotoday.it