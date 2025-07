La prima volta di Ron Howard Martin Scorsese e Harrison Ford nominati tra gli attori agli Emmy 2025 | non è mai troppo tardi!

Se c’è una storia che racconta meglio di tutte che “non è mai troppo tardi”, potrebbe essere proprio questa. I cui 3 protagonisti hanno 83, quasi 83 e 71 anni. Sono, in ordine, Harrison Ford, Martin Scorsese e Ron Howard. Ovvero gli attori che hanno ricevuto per la prima volta una nomination agli Emmy 2025, gli Oscar della tv. La prima volta di Martin Scorsese e Ron Howard agli Emmy come attori. Sì, avete letto bene: attori. Perché nel pastiche che è diventato il prodotto artistico multimediale (cinema che si fa seriale, serie tv che si eleva a film lungo, autoreferenzialità e meta racconto, tutto insieme) contemporaneo, succede che a due registi da Oscar – Scorsese e Howard – venga riconosciuta la bravura attoriale nell’interpretare se stessi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La prima volta di Ron Howard, Martin Scorsese e Harrison Ford, nominati tra gli attori agli Emmy 2025: non è mai troppo tardi!

Harrison Ford, Martin Scorsese e Ron Howard: prima volta agli Emmy 2025 (e la reazione esilarante di Scorsese) - Il fatto di poter celebrare la prima candidatura gli Emmy nelle categorie attoriali della loro carriera. Lo riporta msn.com

Emmy 2025: Martin Scorsese e Ron Howard si sfidano, ma come attori comici - Due registi iconici come Martin Scorsese e Ron Howard sono stati candidati per la prima vota agli Emmy per le loro interpretazioni nella serie di Apple TV+ The Studio: le loro reazioni. comingsoon.it scrive