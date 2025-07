US Open 2025 dodici italiani al via dell’ultimo Slam del 2025 | Sinner e Paolini guidano il gruppo azzurro

Nove uomini e tre donne del Bel Paese saranno nel tabellone principale degli US Open 2025. L’ultimo Slam della stagione, in programma dal 24 agosto al 7 settembre, vedrĂ al via nel main draw dodici italiani, in attesa di sapere se il numero aumenterĂ in base a come andranno le qualificazioni al Major statunitense. C’è grande attesa su quello che potrĂ fare allo USTA Billie Jean King National Tennis Center a Flushing Meadows Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, reduce dal trionfo di Wimbledon, vorrĂ arrivare pronto all’appuntamento negli States, essendo campione in carica. L’affermazione contro Carlos Alcaraz nella finale sull’erba di Londra è stata significativa e vedremo se il pusterese saprĂ portare a cinque i successi nei Major. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - US Open 2025, dodici italiani al via dell’ultimo Slam del 2025: Sinner e Paolini guidano il gruppo azzurro

