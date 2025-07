ArcelorMittal Morsa Fiom-Cgil | Reindustrializzazione possibile ma servono risposte il 30 luglio

Luogosano – Dopo cento giorni di vertenza sindacale, si apre uno spiraglio per il futuro dello stabilimento ArcelorMittal di Luogosano. A comunicarlo è Giuseppe Morsa, segretario della Fiom-Cgil di Avellino, che annuncia un possibile sviluppo nella delicata trattativa in corso tra l’azienda e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

