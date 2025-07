Inflazione sale ancora prezzi alle stelle | Per il cibo 320 euro in più a famiglia Stangata anche sulle vacanze estive

Prezzi alti e carrelli vuoti. L'inflazione corre e sulle famiglie italiane piomba una scure. A giugno 2025, nuovo aumento per il "carrello della spesa":

Istat: inflazione sale al 2% ad aprile - 11.37 Ad aprile l'inflazione sale al 2%, dall'1,9% di marzo, specie a causa delle tensioni sui prezzi degli alimentari (+3,0% da +2,4%) e dei servizi relativi ai trasporti (+4,4% da +1,6%), che risentono di fattori stagionali.

Pil a +0,3% nei primi mesi 3 mesi del 2025 su base trimestrale, +0,6% su quella annua, inflazione sale al 2%, +0,2% su base mensile e +2% su annua - "Istat certifica una crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto ad altri paesi europei", è il commento del ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti sui dati del pil L'Italia ha registrato una crescita del +0,3% nei primi tre mesi del 2025 su base trimestrale, e dello

Inflazione in aumento anche ad aprile (2%). Per il “carello della spesa” si sale al 2,6% - Sale ancora l’inflazione italiana che, ad aprile 2025, arriva al 2%, dal 1,9% di marzo. È il quarto mese consecutivo di incremento della pressione sui prezzi.

Prezzi spesa, cosa è aumentato? Burro alle stelle, su caffè, latte, uova e record agrumi (+15,8%). «Servono 320 euro in più» - A giugno, nuovo lieve aumento per il cosiddetto "carrello della spesa": secondo i dati resi noti dall'Istat, il paniere che comprende i prezzi dei beni alimentari e per la cura