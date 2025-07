Urbanistica a Milano chiesto l' arresto del re del mattone Manfredi Catella e dell' assessore Tancredi Perquisizioni a Palazzo Marino

L'immobiliarista presidente di Coima è accusato di corruzione: in 6 sentiti la prossima settimana dal gip Fiorentini, che deciderà sulla misura cautelare. Tra gli indagati anche Boeri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Urbanistica a Milano, chiesto l'arresto del re del mattone Manfredi Catella e dell'assessore Tancredi. «Perquisizioni a Palazzo Marino»

Urbanistica, svolta a Milano con le nuove linee di indirizzo: piani attuativi sopra i 25 metri di altezza - Dopo le dimissioni dei membri della Commissione paesaggio del Comune di Milano e l'introduzione di un nuovo regolamento per il bando di assunzione, Palazzo Marino rivoluziona l'urbanistica.

“Milano apripista del peggio. È una ‘mani pulite’ dell’urbanistica”: Barbacetto porta Contro Milano al Salone del libro di Torino - “Milano è stata apripista del peggio sull’urbanistica, è un metodo che si sta facendo in tante altre città ”.

Crozza diventa il sindaco Sala e affronta così la “questione” della gestione urbanistica di Milano – Video - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nelle vesti di Beppe Sala che affronta “intrepidamente” la questione della gestione urbanistica del Comune di Milano.

