Godfather of Harlem 4 in arrivo su Disney il 16 luglio

La quarta stagione di Godfather of Harlem ha fatto il suo debutto su piattaforme streaming, portando avanti le vicende ambientate negli anni '60 e approfondendo i conflitti tra criminalità organizzata, politica e movimenti civili. Questa nuova tranche narrativa si distingue per un forte coinvolgimento emotivo e una narrazione che si sviluppa in modo sempre più intenso, mantenendo alta l'attenzione del pubblico. uscita e disponibilità della stagione 4. La stagione 4 di Godfather of Harlem è stata trasmessa in anteprima su MGM+ a partire dal 13 aprile 2025, con episodi pubblicati settimanalmente fino al 22 giugno dello stesso anno.

“Godfather of Harlem 4”, nessuno può sfuggire al proprio destino - Nella quarta stagione di “ Godfather of Harlem ”, disponibile su Disney+ dal 16 luglio, ritroviamo Bumpy Johnson ( Forest Whitaker) alle prese con la sanguinosa guerra per il controllo di Harlem ... Riporta sorrisi.com

