Il 2024 climatico dell' Emilia Romagna | piogge record eventi estremi e l' anno più caldo dal 1961

Temperature record, piogge abbondanti, ondate di calore e alluvioni. Il 2024 è stato l’anno più caldo in Emilia-Romagna dal 1961, con un’anomalia di +1,6 °C rispetto alla media storica e un incremento delle notti tropicali e delle giornate con forte disagio bioclimatico, con 19 giorni in pianura. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Piogge e temporali al Nord e in Toscana Domenica 6 luglio Allerta ARANCIONE per rischio temporali in Lombardia Allerta GIALLA meteo-idro in otto regioni Leggi l’avviso meteo del 5 luglio bit.ly/5lug25avv Vai su Facebook

Emergenza clima in Emilia-Romagna, Rontini: Serve cambiare rotta, il 2024 è un campanello d’allarme; 2024, ancora un anno di estremi climatici; Piogge record tra il 17 e il 19 settembre 2024, fino a 360 mm.

Il 2024 climatico dell'Emilia Romagna: piogge record, eventi estremi e l'anno più caldo dal 1961 - La sottosegretaria Rontini: “I cambiamenti climatici sono una realtà. Riporta forlitoday.it

Caldo record in Emilia Romagna: nel 2022 meno piogge degli ultimi 60 anni - In Emilia Romagna, come nel resto d'Italia, le pioggie cadute da inizio anno sono "le più basse significativamente negli ultimi 60 anni e inferiori di quasi 30 mm ai record negativi precedenti ... Si legge su ilrestodelcarlino.it