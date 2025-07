Agosto a Cortina d’Ampezzo 2025 | esperienze tra musica stelle storia e benessere immersi nelle Dolomiti

Cortina d'Ampezzo si prepara a un agosto ricco di eventi imperdibili tra escursioni culturali, mostre d'arte, osservazioni astronomiche, festival musicali, yoga in quota e cene sotto le stelle. Grazie agli impianti di risalita di Cortina SkiWorld, sarà possibile vivere esperienze autentiche in alta quota, tra natura, storia e relax, in uno degli scenari più iconici.

UNA MONTAGNA DI LIBRI - CORTINA D'AMPEZZO Venerdi 1 agosto ore 18.00 - Grand Hotel Savoia Vittorio Piozzo di Rosignano incontra gli scrittori Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone. Presentazione del libro "La regina dei sentieri" e conversazione con Vai su Facebook

