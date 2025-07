Cina | arrivi di stranieri hanno continuato ad aumentare in H1

I cittadini stranieri hanno effettuato 38,05 milioni di viaggi transfrontalieri da e verso la Cina nella prima meta’ del 2025, con un aumento del 30,2% rispetto all’anno precedente, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale dell’immigrazione. Gli ingressi senza visto hanno continuato a crescere in modo significativo, con 13,64 milioni di stranieri che sono entrati in Cina senza visto nei primi sei mesi. Questo dato rappresenta il 71,2% del totale degli ingressi stranieri e rappresenta un aumento del 53,9% rispetto all’anno precedente. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: arrivi di stranieri hanno continuato ad aumentare in H1

In questa notizia si parla di: stranieri - cina - continuato - arrivi

Cina: Shanghai registra aumento di visitatori stranieri - Shanghai, nella Cina orientale, ha accolto quasi 3,4 milioni di turisti in entrata a maggio di quest’anno, con un aumento del 37,7% su base annua, secondo i dati pubblicati dall’Amministrazione municipale di Shanghai per la cultura e il turismo.

Cina: scienziati stranieri ottengono accesso a campioni lunari Chang’e-5 per ricerca - L’Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA) oggi ha annunciato che agli scienziati di istituzioni di Francia, Germania, Giappone, Pakistan, Regno Unito e Stati Uniti e’ stata concessa la possibilita’ di prendere in prestito i campioni lunari raccolti dalla missione Chang’e-5 per la ricerca scientifica.

Cina: chiude 137ma Fiera Canton con numero record di acquirenti stranieri - La 137ma edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, si e’ conclusa oggi nella provincia meridionale cinese del Guangdong e gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di oltre 288.

Bene il settore dei viaggi in Europa: +7% gli arrivi stranieri, +5% i pernottamenti; Turismo: dati in lieve calo rispetto al 2023, ma l’incidenza di stranieri ed extralberghiero continua a salire.

Cina: arrivi di stranieri hanno continuato ad aumentare in H1 - I cittadini stranieri hanno effettuato 38,05 milioni di viaggi transfrontalieri da e verso la Cina nella prima meta' del 2025, con un aumento del 30,2% ... Si legge su romadailynews.it

Cina: registra aumento turisti stranieri con inizio di vacanze estive - La Cina sta assistendo a un aumento degli arrivi di turisti stranieri con l'inizio della stagione delle vacanze estive, con un numero maggiore di ... Lo riporta romadailynews.it