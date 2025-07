Napoli rinnovo ad un passo | firma e prolungamento

Accordo raggiunto e firma in arrivo, il big azzurro rinnova con il Napoli: i dettagli. Il Napoli continua a lavorare sul mercato e a portare a casa successi. Non solo le trattativa per Noa Lang, ormai alla firma, e Beukema, ma anche altre situazioni. Al centro dell’attenzione il caso Osimhen, che tiene impegnata la dirigenza la maggior parte del tempo, e poi la situazione legata ai portieri, con Milinkovic Savic in pole position. Napoli, Politano rinnova: il prolungamento. Nel frattempo, però, il club azzurro ha messo a segno un altro colpo, questa volta un rinnovo. Napoli, Politano rinnova: il prolungamento (LaPresse) spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, rinnovo ad un passo: firma e prolungamento

In questa notizia si parla di: napoli - firma - rinnovo - passo

Calciomercato Napoli, colpo da 10 milioni: c’è la data della firma - In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle conferme su un colpo del Napoli. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver pareggiato contro il Genoa, giocherà domenica sera allo Stadio Tardini contro il Parma.

5 milioni e firma per il Napoli: il colpo infiamma i tifosi in attesa di De Bruyne - In attesa del colpo De Bruyne, il club partenopeo è pronto ad ingaggiare un giovane talento 22enne: 5 milioni ed arriva la firma 5 milioni e firma per il Napoli: il colpo infiamma i tifosi in attesa di De Bruyne (Ansa Foto) – SerieAnews Il Napoli ha una rosa adeguata per il doppio impegno? Una domanda a cui Antonio Conte ha già la risposta.

McTominay firma la vetta solitaria. Napoli-Torino 2-0 - AGI - Il Napoli approfitta dello scivolone dell' Inter e si riprende la vetta solitaria della classifica a quattro giornate dalla fine.

Finalmente è arrivata la firma. Attesa, sperata, messa più volte in dubbio, ma alla fine giunta. Questa operazione sancisce il primo rinforzo dei giallorossi, perché Svilar era un nome decisamente appetibile per più di una squadra e il rinnovo per nulla scontato, Vai su Facebook

NAPOLI-MERET, RINNOVO VICINO: SI VA VERSO LA FIRMA; Napoli calciomercato, Meret rinnova fino al 2027: una firma nella storia; Juventus, c’è distanza per il rinnovo di Gatti: Comolli prende tempo, ma c’è il Napoli.

Napoli-Di Lorenzo, la firma del rinnovo è a un passo - Il Mattino - Giovanni Di Lorenzo sogna di vestire ancora a lungo la maglia del Napoli, di macinare chilometri sulla fascia e di farlo possibilmente con l'orgoglio di portare proprio quella fascia di capitano ... Come scrive ilmattino.it

Napoli, ingaggio triplicato: firma ad un passo - Calciomercato.it - Napoli, offerto il triplo dell'ingaggio attualmente percepito: firma in arrivo, affare ad un passo ... Riporta calciomercato.it