Il mare palermitano trasformato in discoteca | Si vieti la musica a palla su barche e gommoni

No alla musica ad alto volume su barche e gommoni ancorati vicino alle spiagge. E' l'appello che il consigliere comunale Antonino Randazzo e i consiglieri della settima circoscrizione Giovanni Galioto e Simone Aiello, tutti del Movimento 5 Stelle, lanciano al sindaco Roberto Lagalla, chiedendo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

