Salerno il nuovo Piano per le aree industriali si aggiudica il Premio Urbanistica 2025

Nuovi insediamenti produttivi, servizi per la città e qualità ambientale: il progetto sarà protagonista a novembre durante Urbanpromo, all’Innovation Center della Fondazione CR Firenze. Salerno, 16 luglio 2025 – Un piano di sviluppo che guarda al futuro del tessuto produttivo, ma che allo stesso tempo punta su qualità ambientale, servizi e connessione tra industria e città . È questa la strategia che ha permesso al Piano di Assetto dell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno di ottenere il Premio Urbanistica 2025 nella sezione “Piani e programmi”,  uno dei principali riconoscimenti nazionali per la pianificazione territoriale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: salerno - piano - premio - aree

Salerno prega per il Papa in Cielo: gremita la Cattedrale per la Veglia, intanto l'Anas predispone un piano straordinario per i funerali - Folla commossa di fedeli, in Cattedrale, ieri sera, 23 aprile, per la veglia di preghiera in suffragio di Papa Francesco, presieduta dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.

Pedalando per la Città : Salerno si prepara alla 31° edizione, il piano traffico - Tutto pronto per "Pedalando per la città ": è in programma il 18 maggio, infatti, la 31° edizione della manifestazione attesa dagli amanti dello sport all'aria aperta.

Quartieri in trasformazione: il piano da 9 milioni per Salerno - Il 18 aprile la Giunta Comunale di Salerno ha approvato all’unanimità il nuovo schema di convenzione per l’attuazione degli interventi finanziati dal Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud” 2021-2027.

Salerno, 15 luglio 2025 Giovedì 17 luglio, a partire dalle ore 17:45, la Fondazione EBRIS ospiterà l’incontro “Nuove frontiere: l’approccio multidisciplinare per la salute gastrointestinale – Dai recenti studi sul microbioma al progetto SimGAT per la valutazione a Vai su Facebook

Salerno, il nuovo Piano per le aree industriali si aggiudica il Premio Urbanistica 2025 - -; Riqualificazione dell’area di interazione porto-città di Salerno: al via il nuovo concorso di idee; Battipaglia senza acqua, interruzione idrica tra il 26 e il 27 marzo.

Il nuovo ASI di Salerno si aggiudica il Premio Urbanistica 2025 - Nuovi insediamenti produttivi, servizi per la città e qualità ambientale: il progetto sarà protagonista a novembre durante Urbanpromo, all’Innovation Center della Fondazione CR Firenze Riceviamo e pub ... Segnala expartibus.it

Turismo, dalla CdC di Salerno un piano strategico per una crescita annua del 5% - Il programma punta a realizzare una offerta integrata valorizzando al massimo le peculiarità del territorio e connettendo il nuovo aeroporto ... ilsole24ore.com scrive