Francia verso l' austerità Bayrou | Il Paese lavorerà il lunedì di Pasqua e l' 8 maggio 44 mld € di tagli per risanare spesa pubblica

L'annuncio del primo ministro francese mentre Macron aumenta per 6,5 mld € in più per le armi nei prossimi due anni La Francia verso l'austerità. Misure choc annunciate dal primo ministro Bayrou: abolizione del lunedì di Pasqua e dell'8 maggio, giorno della vittoria della Russia sul nazismo.

La Francia verso l’austerità: il premier presenta il piano 2026 tra debito record e rischio crisi di governo - Parigi, 14 luglio 2025 – Il piano di austerità da 40 miliardi di euro per il 2026 che il primo ministro francese François Bayrou presenterà martedì è destinato a essere respinto da tutte le forze di opposizione, aprendo la strada a una possibile caduta del governo in occasione del voto parlamentare previsto per l’autunno.

