Garlasco acquisiti i registri della scuola frequentata da Sempio | si cerca Ignoto 3 anche tra i suoi compagni

Continua la caccia a Ignoto 3 nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Mentre per i consulenti di parte l'ipotesi pi√Ļ verosimile √® quella della contaminazione, gli inquirenti potrebbero sentire presto ex professori e compagni di classe di Sempio che nel 2007, anno dell'omicidio, si diplom√≤. Sarebbero stati acquisiti anche i registri di classe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: garlasco - acquisiti - registri - sempio

Garlasco, la telefonata di Stefania Cappa a Chiara e il giallo dei tabulati mai acquisiti  - La procura di Pavia sta lavorando sui dati scientifici e tecnici in vista dell'incidente probatorio di giugno per trovare eventuali nuovi elementi o collegamenti

#Garlasco, caccia al Dna di ¬ęignoto 3¬Ľ fra gli ex compagni di #Sempio. Acquisiti i registri della scuola.Saranno chiamati anche i professori. Ma resta l‚Äôipotesi contaminazione. Luciano #Garofano, consulente di Sempio, potrebbe essere sentito come teste Vai su X

Garlasco, caccia al Dna di ¬ęignoto 3¬Ľ fra gli ex compagni di Andrea Sempio. Acquisiti i registri della scuola; Garlasco, acquisiti i registri della scuola frequentata da Sempio: si cerca Ignoto 3 anche tra i suoi compagni; Garlasco, la caccia a ‚Äúignoto 3‚ÄĚ. Si cercher√† anche tra gli ex compagni di scuola di Sempio.

Garlasco, caccia al Dna di «ignoto 3» fra gli ex compagni di Andrea Sempio. Acquisiti i registri della scuola - Luciano Garofano, consulente di Sempio, potrebbe essere sentito come teste ... Segnala milano.corriere.it

Garlasco, chi è "ignoto 3"? Si cerca tra gli ex compagni di scuola di Andrea Sempio: «Saranno chiamati anche i professori» - Passare in rassegna il profilo genetico di una trentina, o quasi, di persone per stabilire se la traccia maschile isolata sulla garza usata come una sorta di tampone per prelevare il ... msn.com scrive