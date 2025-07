Rebel Moon di Zack Snyder svela il trailer del nuovo prequel su Nemesis

Dopo i primi due film su Netflix, Rebel Moon è di ritorno con una nuova storia prequel dedicata a Nemesis: ecco il trailer che anticipa il debutto dei fumetti. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Rebel Moon di Zack Snyder svela il trailer del nuovo prequel su Nemesis

In questa notizia si parla di: rebel - moon - trailer - prequel

Rebel Moon: un terzo film richiederebbe “un po’ di fortuna e un atto di Dio” per essere realizzato - Rebel Moon: un terzo film richiederebbe “un po’ di fortuna e un atto di Dio” per essere realizzato L’ambiziosa space opera fantascientifica in sei parti immaginata da Zack Snyder, iniziata con Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco e proseguita con Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice, sembra sempre più improbabile che possa raggiungere la conclusione inizialmente prevista.

Rebel Moon: Zack Snyder rivela che un terzo film non è la sua priorità - Rebel Moon: Zack Snyder rivela che un terzo film non è la sua priorità Rebel Moon – ad oggi composto da Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco ( qui la recensione ) e Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice ( qui la recensione ) – è diventato rapidamente uno dei franchise di fantascienza più popolari e redditizi di Zack Snyder, dopo che il regista ha lasciato l’universo DC, ma potrebbe volerci un po’ prima che il pubblico possa vedere il prossimo capitolo.

