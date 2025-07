Battipaglia rissa oltraggio resistenza e lesioni a pubblico ufficiale | arrestato un minore

Nella giornata del 12 luglio, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza Distaccato di Battipaglia ha tratto in arresto un minore, resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rissa. Gli agenti di Polizia, intervenuti presso una comunità per minori di Battipaglia, a seguito di una segnalazione relativa a una rissa in corso tra alcuni ospiti della struttura, procedevano ad identificare tra i partecipanti alla rissa due minori, mentre un terzo soggetto si era già allontanato prima dell’arrivo della Polizia. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Battipaglia, rissa, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: arrestato un minore

