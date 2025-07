Calhanoglu Inter il dato incredibile del trequartista turco! Le ultime sul sogno di mercato del Galatasaray

Calhanoglu Inter, la super statistica del turco con la maglia nerazzurra: il dato raccolto negli ultimi anni dal trequartista. La storia Calhanoglu Inter sembrava essere giunta all’epilogo e invece c’è stato un grande colpo di scena. Dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato Beppe Marotta infatti è emerso che il futuro del turco potrebbe essere ancora a Milano. Hakan Calhanoglu continua a rappresentare una delle certezze assolute dell’Inter, non solo per la sua intelligenza tattica e visione di gioco, ma anche per la straordinaria efficacia dagli undici metri. Il centrocampista turco, passato con successo da trequartista a regista sotto la guida di Simone Inzaghi, si è dimostrato nel tempo uno dei rigoristi più affidabili del panorama europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, il dato incredibile del trequartista turco! Le ultime sul sogno di mercato del Galatasaray

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

? Fine della telenovela: l'#Inter ha preso la sua decisione sul futuro di Hakan #Calhanoglu! È un no secco al #Galatasaray e alle altre pretendenti: il regista turco resta nerazzurro. ? Il faro del centrocampo non si muove. Contenti della scelta della societ Vai su Facebook

Inter: Calhanoglu in stand by, due nomi per il trequartista; Polveriera Inter: Lautaro e Marotta accusano Calhanoglu dopo il ko. Il turco non ci sta e replica; Inter, chi dopo Calhanoglu? L'erede perfetto secondo dati e statistiche: da Rovella a Stiller.

Inter, Calhanoglu il miglior trequartista della Serie A, è perfetto ... - Calhanoglu è stato senza ombra di dubbio il miglior trequartista del campionato nell`ultimo biennio. Secondo calciomercato.com

Calhanoglu Inter, il turco riflette circa il proprio futuro nel capoluogo lombardo: le ultime sul trequartista nerazzurro - Il trequartista pensa a quale sarà la propria prossima mossa Il mercato non è ancora finito e a tenere banco in casa Inter è la ... Da informazione.it