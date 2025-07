Addio Vlahovic e ribaltone in serie A | la notizia lascia di sasso

Il serbo Dusan Vlahovic sempre piĂą verso l’addio, ed in Serie A qualcuno ci pensa.Il suo futuro sembra lontano ormai. Continua ininterrotta la telenovela legata al futuro di Dusan Vlahovic. è ancora molto complesso ipotizzare che casacca indosserĂ il serbo nella prossima stagione, con un rapporto mai del tutto sbocciato tra il 9 ed il mondo Juve. Infatti, dopo l’entusiasmo iniziale del suo arrivo ed i primi mesi di buon rendimento, l’attaccante bianconero nelle stagioni a venire non è piĂą riuscito a lasciare il suo segno. Sono infatti solo 10 le marcature siglate dal serbo nell’ultima stagione di Serie A, decisamente poche per un giocatore sul quale vi sono sempre state ampie aspettative. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Addio Vlahovic e ribaltone in serie A: la notizia lascia di sasso

Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: sempre più probabile l’addio a fine stagione? I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: importanti aggiornamenti sulle mosse del club.

Vlahovic è sempre più destinato all’addio alla Juve: ha mercato in questi due campionati, ma c’è un fattore che spaventa i potenziali acquirenti! La situazione - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic va verso l’addio alla Juventus alla fine della stagione. Piace a questi due campionati, ma c’è un “nodo” che blocca la cessione.

Addio di Dusan Vlahovic: Juventus a un bivio - Separazione in vista La Juve si prepara a un possibile addio di Dusan Vlahovic. Secondo alcune fonti di mercato, il centravanti serbo, il cui contratto scade nel 2026, non ha trovato un accordo per il rinnovo, rendendo la sua partenza sempre più probabile.

Tudor lo saluta immediatamente: lascia la Juventus ma rimane in Serie A

Ribaltone Juve-Vlahovic: addio e assist all’Inter - L’attaccante serbo, a secco nell’ultimo incontro vinto dai bianconeri in casa contro la Lazio, è ... calciomercato.it scrive

Nuovo ribaltone alla Juventus: il big finisce fuori rosa - Archiviato il Mondiale per Club, la nuova dirigenza della Juventus pianifica il calciomercato estivo e la prossima stagione. Secondo calciomercato.it