Appicca fuoco per ripulire un fondo agricolo e scatena un incendio | denunciato

Ha acceso un fuoco per smaltire sterpaglie durante dei lavori agricoli, ma le fiamme gli sono sfuggite di mano, alimentate dal vento. È successo nel pomeriggio in contrada Agnelleria, nel territorio di Belpasso. Protagonista un 37enne di Aci Castello, denunciato dai carabinieri per incendio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Incendio a Loreto, a fuoco cabina dell'Enel nella notte: gente in strada - Loreto (Ancona), 5 maggio 2025 –  Nottata di fuoco quella appena trascorsa a Loreto. Fiamme alte e una colonna di fumo nera, visibile fin dai quartieri a valle, hanno scosso la parte alta della città di Loreto.

Dramma a Udine, barca va a fuoco: morta una turista e grave il compagno dopo incendio a Palazzolo - Tragedia sul fiume Stella a Palazzolo (Udine): una turista è morta e il compagno è grave dopo l’incendio della loro barca.

Via Provinciale Pisana, incendio in un capannone usato come dormitorio: intervengono i vigili del fuoco - Paura in via Provinciale Pisana dove un incendio è divampato all'interno di un capannone nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio.

Brucia sterpaglie sul suo terreno, ma perde il controllo del fuoco e appicca un incendio; Brianza: appicca un incendio per essere un eroe, denunciato per procurato allarme; Serata di paura in piazza Boito. Appicca il fuoco nell'abitazione. Denunciato un quarantenne.

Appicca il fuoco vicino a una casa, denunciato per incendio doloso - Con l’accusa di aver appiccato un incendio doloso, in un’area di sterpaglie e, cosa ancora più grave, in prossimità di un’abitazione, i carabinieri hanno denunciato un crotonese che grazie alla ... Riporta cn24tv.it

Crotone, appicca incendio vicino a un’abitazione: denunciato dai carabinieri grazie alla segnalazione di un cittadino - È stato identificato e denunciato dai carabinieri l’uomo ritenuto responsabile di un incendio doloso scoppiato nei giorni scorsi in un’area di sterpaglie situata nei pressi di un’abitazione nel territ ... Si legge su msn.com