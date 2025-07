Armi a Kiev pagate dalla UE Tajani | Gli Usa hanno già fatto molto

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando ai giornalisti alla residenza dell'ambasciatore d'Italia a Washington. Il capo della diplomazia italiana è stato interpellato sulle parole pronunciate da Kaja Kallas, Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di Sicurezza, che durante una recente conferenza stampa ha affermato che gli Usa dovrebbero "condividere.

La Germania attiva la clausola Ue per spendere in armi senza limiti. Tajani: «Scelta saggia». Conte: «Finisce l’Europa di pace, Meloni complice» - La Germania ha inoltrato oggi alla Commissione europea la richiesta di attivazione della cosiddetta “ clausola di salvaguardia ” per esentare gli investimenti aggiuntivi a venire nel settore della difesa dai limiti di spesa del Patto di Stabilità .

Tajani, Kiev può usare armi italiane entro i confini - "Le nostre armi devono essere sempre usate nel territorio ucraino, questa è e resta la linea dell'Italia".

Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca e sanzioni secondarie a chi compra l'export russo. Zelensky riceve Kellogg a Kiev e poi incarica la vicepremier di formare un nuovo governo. Il Cremlino addita "provocazioni" Vai su Facebook

Trump a Zelensky: Puoi colpire Mosca? | Poi il chiarimento: Solo una domanda | Meloni: bene il cambio di postura Usa verso Putin; Guerra Ucraina-Russia. Kallas: “Attacchi russi con armi chimiche”. Trump: “Mosca non è target”; Trump: non ho ancora parlato di fermare gli aiuti a Kiev.

Tajani, armi Italia a Kiev? Decideranno Rutte e leader Nato - Il segretario generale Mark Rutte ne parlerà con i leader e si vedrà il da farsi. Lo riporta ansa.it

Armi italiane all’Ucraina? Per Tajani “decide la Nato”. Ma la scelta è solo del governo - Il ministro degli Esteri dribbla le domande sull'acquisto di armi USA per Kiev, dimenticando che la decisione spetta al governo italiano ... Da ilfattoquotidiano.it