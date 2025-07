L' inflazione a giugno sale all' 1,7% | sale il costo del carrello della spesa

A giugno 2025, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su maggio e dell’1,7% rispetto a giugno 2024 (da +1,6% registrato nel mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo rileva l’Istat precisando che il lieve rialzo del mese scorso si è verificato soprattutto per effetto dell’accelerazione tendenziale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'inflazione a giugno sale all'1,7%: sale il costo del carrello della spesa

#Inflazione A giugno sale all'1,7% su base annua contro l'1,6% di maggio. Aumento al 2,8%, rispetto al 2,7 del mese precedente, anche per il 'carrello della spesa', il paniere composto da beni alimentari, prodotti per la cura di casa e della persona. Vai su X

Inflazione, Istat conferma le stime: a giugno sale all’1,7%. Lieve rialzo per il carrello della spesa (+2,8%); Istat: inflazione a giugno sale all'1,7%; Usa: inflazione a giugno +0,3%, sale a +2,7% su base annua.

L'inflazione a giugno sale all'1,7%: sale il costo del carrello della spesa - A giugno 2025, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su maggio e dell’1,7% ... Lo riporta msn.com

Inflazione, Istat conferma le stime: a giugno sale all’1,7%. Lieve rialzo per il carrello della spesa (+2,8%) - Per l’istituto di statistica il lieve rialzo si è verificato soprattutto per effetto dell’accelerazione tendenziale dei prezzi dei beni alimentari non lavorati ... Riporta ilsole24ore.com