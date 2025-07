N on più solo diagnosi e terapie, ma benessere, prevenzione e inclusione. È questa la direzione del nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030  ( qui il documento ) appena presentato dal Ministero della Salute. Un documento che non si limita a riformare i servizi, ma propone un cambio di prospettiva: la salute mentale non è un tema per specialisti, ma una questione che riguarda tutti. Sport e salute mentale: per stare bene bastano 15 minuti al giorno X Una nuova visione: la salute mentale come diritto di cittadinanza. Il Piano Nazionale, è il risultato di un confronto ampio e partecipato, che ha coinvolto esperti del settore, istituzioni pubbliche, realtà territoriali e professionisti della salute. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il nuovo programma 2025/2030 promuove interventi per intercettare precocemente i segnali di disagio Dall’infanzia all’età adulta, dalla depressione post-partum alle nuove dipendenze, lo scopo è offrire alle persone percorsi di cura multidisciplinari