MULTI Switchfin 0.74 | Il Lettore Multipiattaforma per Jellyfin con Interfaccia Nativa

Switchfin ¬†√® un lettore multimediale di terze parti per¬† Jellyfin ¬†che offre un‚Äôinterfaccia nativa per navigare e riprodurre film, serie TV e musica su¬† PC, PS Vita, PS4 e altri dispositivi. ¬† Scarica l‚Äôultima versione ¬† ¬† Build Nightly ¬† Attenzione: il progetto √® in fase iniziale, potrebbero esserci bug. ¬† Funzionalit√†. ¬† Interfaccia completamente nativa ¬† Supporto per: ¬†film, serie TV, stagioni, episodi ¬† Modalit√† di riproduzione: ¬†Direct Play e transcoding ¬† Browser remoto per server WebDAVApacheNginxFTP ¬† Basato su MPV Player ¬† Formati supportati. Container: ¬†MKV, MOV, MP4, AVI. Codec video: ¬†H. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net ¬© Gamesandconsoles.net - [MULTI] Switchfin 0.7.4 : Il Lettore Multipiattaforma per Jellyfin con Interfaccia Nativa

In questa notizia si parla di: lettore - interfaccia - nativa - multi

