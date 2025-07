mondiali di nuoto paltrinieri splendido argento nella 10 km di fondo contentissimo ma qui condizioni estreme

Medaglia d’argento per Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo ai mondiali di nuoto in corso a Singapore. L’olimpionico azzurro a Sentosa chiude al secondo posto in 1h59'59"2 alle spalle del tedesco Florian Wellbrock. Terzo l’australiano Kyle Lee. "Contentissimo, ma qui condizioni estreme" «Sono contentissimo ma è stata una gara difficilissima, tostissima, talmente tanto che mentre la facevo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

