Ue nessuna sospensione dell’Accordo con Israele | non passa la proposta di Kaja Kallas Contraria anche l’Italia

Nessuna sospensione dell' Accordo di associazione tra Unione europea e Israele. Al consiglio Affari Esteri a Bruxelles, non ha avuto successo la proposta dell'Alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas di adottare 10 misure per sanzionare il governo di Tel Aviv. Un elenco di opzioni, tra cui appunto lo stop totale o parziale del trattato Ue-Israele. Dopo aver appurato, dopo quasi due anni di guerra, che a Gaza Israele viola l'articolo due che prevede il rispetto dei diritti umani, non è stata comunque presa alcuna decisione sull'ipotesi di intraprendere azioni concrete. Per il via libera serviva l'unanimità dei ministri.

