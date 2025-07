Ciclopedonale del Montone il Pd | La giunta agisca pericolo e abbandono sul percorso

"Il percorso ciclopedonale del fiume Montone, uno dei polmoni verdi più amati e frequentati della città, è stato abbandonato a sé stesso. Erba alta, sporcizia e pericoli rendono impraticabile e insicuro quello che dovrebbe essere un fiore all'occhiello del nostro territorio". Così il gruppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: ciclopedonale - montone - percorso - giunta

Nuova passerella ciclopedonale. La Giunta approva il progetto - MSN - L’opera, una passerella ciclopedonale sopra la ferrovia contribuirà a garantire sicurezza ai pedoni e ai ciclisti in una zona di intenso ... msn.com scrive

Ciclopedonale, il Comitato: : "La giunta ripristini il progetto" - Il Comitato 'La voce di chi non ha voce' chiede all'amministrazione di Castel San Pietro di realizzare la ciclopedonale promessa tra via dei Mille e via Scania, dopo che il progetto iniziale è ... Come scrive ilrestodelcarlino.it