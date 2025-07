André Juve non tramonta questa pista per il calciomercato bianconero | due gli ostacoli da superare in queste settimane Il punto

André Juve, non tramonta questa pista per il calciomercato bianconero: due gli ostacoli da superare in queste settimane per il mediano dei Wolves. Il calciomercato Juve ha intensificato l’attenzione su André, centrocampista brasiliano classe 2001 attualmente in forza al Wolverhampton. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giovane mediano è uno dei profili valutati dai bianconeri per rinforzare il reparto centrale di centrocampo. André, che ha lasciato il Fluminense nel 2024 per trasferirsi in Premier League, ha disputato la sua prima stagione con i Wolves collezionando 32 presenze, di cui 26 da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - André Juve, non tramonta questa pista per il calciomercato bianconero: due gli ostacoli da superare in queste settimane. Il punto

In questa notizia si parla di: juve - calciomercato - tramonta - pista

Calciomercato Juve, mezza squadra a rischio in caso di mancata qualificazione alla Champions: chi è in bilico, tutti i nomi - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, mezza squadra a rischio in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League: ecco chi è in bilico, tutti i nomi.

Calciomercato Juve, Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, lo United offre fino a 55-60 milioni di euro per l’obiettivo: l’indiscrezione e tutti i dettagli.

Calciomercato Juve, i bianconeri puntano dritti su due profili per rinforzare il proprio attacco: ecco di chi si tratta nella fattispecie! - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, sono due i nomi che piacciono maggiormente alla dirigenza bianconera per l’attacco: ecco di chi si tratta.

Vlahovic-Milan, la pista non tramonta; Inter, Ndoye non tramonta: i possibili sostituti per il Bologna; Juve, non tramonta la pista Sancho: proposto scambio con Weah.

Nuno Tavares Juventus, non tramonta questa pista per la fascia: il laterale della Lazio sfida altri tre obiettivi. La lista aggiornata - Nuno Tavares Juventus, non tramonta questa pista per la fascia: il laterale in forza alla Lazio sfida altri tre obiettivi. Si legge su juventusnews24.com

Juve, non tramonta la pista Sancho: proposto scambio con Weah - L'inglese è tornato al Manchester United dopo non essere stato riscattato ... informazione.it scrive