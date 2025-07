Trump | I missili Patriot all' Ucraina sono già stati spediti dalla Germania

I missili Patriot per l'Ucraina sono stati giĂ spediti dalla Germania,  afferma il presidente americano Donald Trump, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Trump ha poi aggiunto di non aver parlato con il suo omologo russo Vladimir Putin da quando ha annunciato dazi secondari a Mosca se non ci sarĂ un accordo entro 50 giorni sull'Ucraina. I dazi L'amministrazione Trump sta lavorando su. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "I missili Patriot all'Ucraina sono giĂ stati spediti dalla Germania"

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che invierà missili antiaerei Patriot in Ucraina, aggiungendo che sono necessari per difendere il Paese perché il presidente russo Vladimir Putin "parla bene, ma poi bombarda tutti la sera". Trump non h

Trump: “Per ora non invierò missili a lungo raggio a Kiev. Zelensky non prenda di mira Mosca” - Trump alla BBC dopo decisione di invio armi a Kiev: Non ho chiuso con Putin; Guerra in Ucraina, Trump: “Missili Patriot per l’Ucraina già spediti dalla Germania”; Ucraina, Trump: I missili patriot già spediti dalla Germania. Altri raid russi su Kiev.

Trump: missili Patriot già inviati a Kiev tramite la Germania - Il presidente Usa Donal Trump ha annunciato che la Germania ha già inviato missili Patriot all'Ucraina in base all'accordo degli Stati Uniti con la Nato. Lo riporta msn.com

Missili Patriot, cosa sono e perché l'Ucraina ne ha così tanto bisogno - Mingus ha sottolineato che l'unità Patriot in Qatar, che ha contribuito a difendere la base aerea di Al Udeid, è stata dispiegata in Medio Oriente per 500 giorni, affermando che si tratta di un ...