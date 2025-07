Blitz delle Forze dell’Ordine durante un party cittadino | sanzionato l’affidatario del parco

Tempo di lettura: 2 minuti La notte di sabato 12 luglio sono stati predisposti dal Questore di Benevento servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto di sostanze stupefacenti e che hanno visto l’impiego delle pattuglie della Squadra Mobile, della Divisione Polizia Amministrativa e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, coadiuvati da un team di cinofili antidroga della Polizia Penitenziaria di Benevento. In particolare, oggetto delle attenzioni delle Forze dell’Ordine è stato un noto parco cittadino ove era in corso una serata con musica da discoteca e numerosi ragazzi all’interno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blitz delle Forze dell’Ordine durante un party cittadino: sanzionato l’affidatario del parco

In questa notizia si parla di: blitz - forze - ordine - durante

Parigi, rapito e mutilato per chiedere un riscatto al figlio criptomilionario. Poi il blitz delle forze speciali BRI - Parigi, 4 maggio 2025 - A Parigi con un blitz delle forze speciali BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention) è stato liberato un uomo rapito per costringere il figlio, un criptomilionario, a pagare un forte riscatto.

Blitz antidroga nei boschi: controllate trenta persone. Maxi dispiegamento di forze - Firenze, 1 maggio 2025 - A Barberino Tavarnelle  blitz antidroga nei boschi di Sant'Appiano. Durante i controlli  sequestrati di alcuni grammi di cocaina e controllate 30 persone.

Irregolarità nello stabilimento balneare, blitz delle forze dell'ordine: maxi multa - Tre denunce, due segnalazioni e una maxi multa. Il tutto, solo nel corso dell’ultimo weekend. E’ questo il resoconto dell’attività dei carabinieri di Comacchio, in servizio con un controllo straordinario del territorio nel corso delle giornate (e soprattutto delle serate) di sabato 17 e domenica.

Blitz nella boscaglia di San Biagio: arrestata 26enne con quasi mezzo chilo di hashish e 4mila euro in contanti Non si ferma l’offensiva delle Forze dell’ordine contro lo spaccio di droga, che questa volta ha puntato i riflettori sulla zona periferica di Cesure, nei Vai su Facebook

Ubriaco servito al bancone durante la festa di San Vito: blitz della polizia locale a Nole; Riesce ad eludere i controlli alla frontiera, blitz in cittĂ : preso ed espulso; Movida alla Vucciria promossa, nessuna irregolaritĂ nei pub dopo il blitz delle forze dell'ordine.

Ubriaco servito al bancone durante la festa di San Vito: blitz della polizia locale a Nole - Somministrazione illegale di alcolici durante l’evento in centro: sanzione all’avventore e segnalazione all’autorità giudiziaria per il dipendente del locale Durante la festa di San Vito, che nei gior ... Secondo msn.com

Borgo San Paolo, blitz delle forze dell'ordine: nel furgone un machete e due bombole del gas - Vadalà: "In questa zona si susseguono stanziamenti abusivi e situazioni fuori controllo, ma l’amministrazione continua a non intervenire" Un machete affilato e due bombole di gas utilizzate per cucin ... Segnala msn.com