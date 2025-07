Napoli investe la ex e le amiche con lo scooter | arrestato 20enne

ùHa investito con lo scooter la ex fidanzata in compagnia delle amiche. Per questo un 20enne di Acerra ( Napoli ) è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e percosse. Aggressione a Napoli, la ricostruzione dei fatti. Secondo quanto ricostruito, il giovane ha raggiunto la ex, una 19enne, che era seduta su una panchina nella casa comunale di via Palatucci. La giovane stava trascorrendo la serata con le proprie amiche, quando il 20enne l’ha aggredita con insulti e schiaffi. La vittima è quindi scappata tentando di entrare in auto vicino alla quale c’erano anche le sue tre amiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, investe la ex e le amiche con lo scooter: arrestato 20enne

In questa notizia si parla di: napoli - amiche - scooter - arrestato

Acerra (Napoli), investe con lo scooter la ex 19enne e le amiche: arrestato - Lei lo aveva lasciato per la sua ossessiva gelosia. La costringeva a limitare le amicizie e le frequentazioni.

Napoli, 20enne si schianta (per vendetta) contro l'ex fidanzata e le sue amiche con lo scooter. Arrestato - Tutte ferite e finite in ospedale, la vittima 19enne ha deciso di denunciare anche episodi precedenti

Napoli, 20enne investe con lo scooter la ex e le sue amiche: arrestato. La perseguitava da mesi - Dopo mesi di violenze e persecuzioni, l’ha rintracciata per strada. Lei, 19 anni, ha tentato di scappare insieme alle sue amiche.

Acerra (Napoli), investe con lo scooter la ex 19enne e le amiche: arrestato #acerra #Napoli #stalker https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/acerra-napoli-investe-la-ex-e-le-amiche-arrestato_101112256-202502k.shtml… Vai su X

Si lancia con lo scooter sulla ex e le sue amiche, arrestato 20enne ad Acerra (Napoli); Napoli, 20enne investe con lo scooter la ex e le sue amiche: arrestato. La perseguitava da mesi; Acerra, investe la ex e le sue amiche con lo scooter: arrestato 20enne.

Napoli, investe ex e amiche con lo scooter: arrestato 20enne - Punta la ragazza in compagnia delle amiche e investe tutte: 20enne arrestato in provincia di Napoli. Lo riporta msn.com

Napoli, 20enne investe con lo scooter la ex e le sue amiche: arrestato. La perseguitava da mesi - Lui, 20 anni, ha puntato lo scooter contro di loro e ha accelerato, sc ... Segnala ilfattoquotidiano.it