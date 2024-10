Inter, infortunio per un altro centrocampista: non si è allenato, le condizioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovi problemi in mezzo al campo per l`Inter. Mentre durante questa sosta si lavora per recuperare Nicolò Barella - ai box dopo il derby per Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovi problemi in mezzo al campo per l`. Mentre durante questa sosta si lavora per recuperare Nicolò Barella - ai box dopo il derby per

Inter - infortunio Asllani con l’Albania : le condizioni e il comunicato ufficiale - Il centrocampista dell’Inter è stato convocato per gli impegni in Nations League contro Repubblica Ceca e Georgia. INFORTUNIO ASLLANI – «Kristjan Asllani e Myrto Uzuni hanno […]. Tutti i dettagli in merito L’Albania, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l’infortunio muscolare di Kristjan ... (Calcionews24.com)

Asllani - allarme infortunio per l’Inter? Notizie dal ritiro dell’Albania! - Il centrocampista, vice di Hakan Calhanoglu nell’Inter di Simone Inzaghi, negli scorsi giorni si è unito al ritiro dell’Albania, dal quale però arrivano notizie poco rassicuranti sulle sue condizioni. Fra i calciatori chiamati in causa dal Commissario Tecnico dei rossoneri c’è anche l’interista ... (Inter-news.it)

El Shaarawy - infortunio prima di Roma-Inter : le chance di vederlo in campo - L’attaccante italiano si è sottoposto agli esami strumentali, dai quali è possibile ipotizzare le chance di vederlo in campo proprio in Roma-Inter. L’esito degli esami medici, infatti, ha rivelato solo un affaticamento muscolare. Arrivano novità sull’infortunio dell’attaccante, a rischio per ... (Inter-news.it)