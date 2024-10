Incidente a Caronno Pertusella, 4 feriti tra cui due bambini piccoli (Di martedì 8 ottobre 2024) Ci sono anche due bambini piccoli tra i 4 feriti dell’Incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio a Caronno Pertusella. L’Incidente è successo alle 15,50 in Corso della Vittoria, all’altezza dell’incrocio con Corso Italia. Incidente stradale a Caronno, 4 feriti tra cui 2 bambini A causa dello scontro tra due vetture sono rimaste ferite Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Ci sono anche duetra i 4dell’stradale che si è verificato questo pomeriggio a. L’è successo alle 15,50 in Corso della Vittoria, all’altezza dell’incrocio con Corso Italia.stradale a, 4tra cui 2A causa dello scontro tra due vetture sono rimaste ferite

Incidente tra Saronno e Caronno Pertusella - auto ribaltata - ragazza ferita - Per cause in corso di accertamento una [. Una ragazza di 25 anni è rimasta ferita questa mattina in un incidente stradale verificatosi a Saronno a ridosso del confine con Caronno Pertusella. Incidente sulla Varesina, auto ribaltata L’incidente è avvenuto poco dopo le 6,30 sulla Varesina, nei ... (Ilnotiziario.net)

Tour in Italia interrotto : cicloturista ferito in incidente fra Lainate e Caronno - E’ stato bruscamente interrotto il giro turistico di un 22enne tedesco, che stava visitando l’Italia con la sua amata bicicletta al carbonio: è rimasto coinvolto in un incidente a Lainate, sul confine con la frazione Bariola di Caronno Pertusella, ed è dovuto tornare a casa ferito, in pullman. . ... (Ilnotiziario.net)

Caronno Pertusella - incidente con auto fuori strada - intervento dei Vigili del fuoco - ]. . Qui una donna di 31 anni ha perso [. . Siamo sulla “tangenzialina” che evita il centro storico e collega la Saronno-Monza con la Varesina. L’allarme è scattato poco dopo le 16 in Corso Europa, all’altezza del civico 725. Incidente a Caronno Pertusella con auto finita fuori strada e una donna ... (Ilnotiziario.net)