Inchiesta ultrà Inzaghi in Procura sulle telefonate col capo ultrà dell’Inter

Milano, 8 ottobre 2024 – La rapida ascesa al direttivo della Nord, dopo la riappacificazione con il capo della Sud che inizialmente aveva posto il veto. L'amicizia con "Sandokan" e il litigio in un locale. I contatti con Nazzareno Calajò e i commenti su due fatti di sangue ancora senza colpevoli. Le telefonate con un killer di mafia degli anni Ottanta. Storie di malavita e criminalità da stadio si intrecciano attorno alla figura del quarantacinquenne palermitano Francesco Intagliata, uno dei 19 arrestati dell'operazione "Doppia Curva" di Squadra mobile e Sco che ha azzerato i vertici del tifo organizzato rossonerazzurro.

