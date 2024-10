Il Volo, iniziato da Londra il Word Tour: “L’amore per il bel canto supera le barriere del linguaggio” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Volo ha debuttato con un sold out a Londra il proprio World Tour che si concluderà con una serie di date nei palasport italiani, la clip Domenica sera Il Volo ha incantato il pubblico londinese con la prima data del World Tour che toccherà con un fitto calendario di appuntamenti – molti dei quali già tutti esauriti – le principali capitali europee fino a novembre. Con uno straordinario concerto sold out al Theatre Royal Drury Lane di Londra, una delle location più prestigiose e storiche d’Inghilterra, il trio ha conquistato la ricca platea di fan che tra lunghi applausi e standing ovation ha contribuito a rendere ancora più speciale la serata. .com - Il Volo, iniziato da Londra il Word Tour: “L’amore per il bel canto supera le barriere del linguaggio” Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilha debuttato con un sold out ail proprio Worldche si concluderà con una serie di date nei palasport italiani, la clip Domenica sera Ilha incantato il pubblico londinese con la prima data del Worldche toccherà con un fitto calendario di appuntamenti – molti dei quali già tutti esauriti – le principali capitali europee fino a novembre. Con uno straordinario concerto sold out al Theatre Royal Drury Lane di, una delle location più prestigiose e storiche d’Inghilterra, il trio ha conquistato la ricca platea di fan che tra lunghi applausi e standing ovation ha contribuito a rendere ancora più speciale la serata.

