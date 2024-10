Il Premio Nobel per la Fisica a John J. Hopfield e a Geoffrey E. Hinton per le reti neurali (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Accademia svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Fisica 2024 a John J. Hopfield, dell’americana Princeton University, e Geoffrey E. Hinton dell’University of Toronto, in Canada , «per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’ apprendimento automatico con reti neurali artificiali ». In particolare, secondo le motivazioni dell’Accademia svedese, i Feedpress.me - Il Premio Nobel per la Fisica a John J. Hopfield e a Geoffrey E. Hinton per le reti neurali Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Accademia svedese delle scienze ha deciso di assegnare ilper la2024 aJ., dell’americana Princeton University, eE.dell’University of Toronto, in Canada , «per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’ apprendimento automatico conartificiali ». In particolare, secondo le motivazioni dell’Accademia svedese, i

Nobel - premio per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton - Il Nobel per la fisica prevede un premio in denaro di 11 milioni di corone svedesi (1 milione di dollari) provenienti da un lascito dell’ideatore del premio, l’inventore svedese Alfred Nobel. I vincitori sono invitati a ricevere il premio durante la cerimonia del 10 dicembre, anniversario della ... (Lapresse.it)

Chi sono John Hopfield e Geoffrey Hinton - premio Nobel per la Fisica 2024 - Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks. I due vincitori hanno infatti utilizzato gli strumenti della fisica per sviluppare metodi che hanno posto le basi sul potente apprendimento automatico odierno. Hinton. Hopfield and ... (Lettera43.it)

Premio Nobel 2024 per la fisica all'americano John Hopfield e canadese Geoffrey E. Hinton per reti neurali - Il Nobel per la Fisica 2024 è stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey E. Hinton, che hanno aperto la strada alla realizzazione delle reti neurali e gettato le basi per... (Ilmessaggero.it)