Tvzap.it - “Grande Fratello”, Enzo Paolo e Carmen beccati a parlare dei suoi ritocchini (VIDEO)

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) News tv. “”,dei– Dopo le grandi emozioni di lunedì sera nel corso della diretta delTurchi eRusso si sono ritrovati sotto lo stesso tetto. Eh sì, dopo la sorpresa della settimana scorsa, la ballerina è tornata nella Casa più spiata di Italia per restare. Non è chiaro quanto durerà la sua permanenza al reality show di Canale 5, quel che è certo è che il suo ingresso servirà per tirare su il morale al coreografo.