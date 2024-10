Panorama.it - Giorgetti: “Pil a +1% nel 2024 difficile” ma “Italia fuori da procedura di deficit eccessivo dal 2027”

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Il raggiungimento del +1% del Pil nelè più”. Il ministro dell’economia Giancarloha parlato chiaro in audizione sul Piano strutturale di bilancio alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Domani (9 ottobre) il testo arriva in aula e ieri Bank, Istat e Ufficio parlamentare di bilancio avevano lanciato l’allarme sulla crescita del Pil (leggi qui). Ora le parole di, che ha definito il Piano strutturale di bilancio un documento “ambizioso ma realistico”. Un documento presentato in un momento “con tendenze contrastanti: se da un lato l’andamento delle variabili economiche appare complessivamente in linea con le attese, dall’altro l’allargamento dei conflitti in atto, in particolare nel Medio Oriente sta aumentano ulteriormente l’incertezza che caratterizza lo scenario economico globale” ha spiegato il responsabile del Mef.