Unlimitednews.it - Giani “Servono grandi risorse per contrastare i cambiamenti climatici”

(Di martedì 8 ottobre 2024) BRUXELLES (ITALPRESS) – “La regione Toscana ha fatto molto dopo l’alluvione, mettendoingenti in più di 800 interventi di somma urgenza che testimoniano che il lavoro è stato fatto”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio, a margine della plenaria a Bruxelles del Comitato delle Regioni. “Dovremmo avere, sarà un grande impegno in cui le nostre comunità non potranno fare a meno dell’Unione Europea”, aggiungeparlando degli effetti dei. xf4/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo