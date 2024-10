Fonseca è di nuovo in bilico: il suo Milan manca di equilibrio (Di martedì 8 ottobre 2024) Fonseca è di nuovo sotto accusa dopo la sconfitta al Franchi. Il Milan è sbilanciato e il tecnico ha perso il controllo della squadra Pianetamilan.it - Fonseca è di nuovo in bilico: il suo Milan manca di equilibrio Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024)è disotto accusa dopo la sconfitta al Franchi. Ilè sbilanciato e il tecnico ha perso il controllo della squadra

Milan nel gioco dell’oca - Fonseca di nuovo in discussione. Anche se … - Paulo Fonseca, allenatore del Milan, si era risollevato dopo il derby, salvo poi ripiombare a rischio esonero dopo le ultime due sconfitte. (Pianetamilan.it)

Milan - Fonseca di nuovo a rischio? Crolla la quota dell’esonero - Una situazione sempre complicata per i rossoneri dopo il 2-1 subito dalla Fiorentina: lo scudetto è lontanissimo a 11 su Planetwin365, mentre un piazzamento tra le prime quattro in classifica, con conseguente qualificazione in Champions League, è uno scenario più concreto a 1,40. La quota ... (Calcioweb.eu)

Milan - Agresti : «Fonseca ha CREATO un mondo rossonero nuovo. Questi DUE CALCIATORI sono stati decisivi» - Ecco le sue dichiarazioni riguardo le vittorie contro Inter e Lecce. Stefano Agresti, giornalista di professione, è intervenuto per parlare del Milan di Fonseca dopo le recenti vittorie Il giornalista Stefano Agresti ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport della ripresa del Milan dopo ... (Calcionews24.com)