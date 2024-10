Cityrumors.it - Femminicidi in Italia, è sempre più emergenza: numeri impressionanti

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’anno deve ancora finire, ma isuisono. L’ultimo è avvenuto alla periferia di Gravina in Puglia Una vita dedicata alla famiglia (e al lavoro) interrotta in un pomeriggio di ottobre. A Gravina in Puglia, provincia di Bari, si è ancora sconvolti per quanto successo nella giornata di lunedì 7 ottobre. Una donna di 60 anni è stata uccisa dal marito per motivi che ancora devono essere assolutamente chiariti. Le indagini sull’omicidio a Gravina in Puglia proseguono (Ansa) – cityrumors.it“Mi voleva uccidere“, le ultime parole di Maria Arcangela Turturo prima di morire. E gli inquirenti hanno immediatamente arrestato il marito 65enne con l’accusa di omicidio volontario premeditato. I punti da accertare in questa vicenda sono ancora diversi e per questo le indagini proseguiranno nei prossimi giorni.