Anteprima24.it - Emergenza sicurezza a Scafati: Santocchio (Fdi) invoca misure concrete

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa crescente preoccupazione per latrova conferma nelle recenti dichiarazioni del sindaco, che ammette incursioni criminali provenienti dal Napoletano. Di fronte a questa, Mario, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, interviene con un forte appello alle istituzioni affinchédiventi una priorità assoluta. “È impensabile che, in una città come, non sia ancora presente un presidio di Polizia. Chiediamo con urgenza un aumento degli uomini delle forze dell’ordine sul territorio. Non bastano più i soli Carabinieri: è necessario un presidio stabile di Polizia che garantisca una maggioreper i nostri cittadini,” ha dichiarato“Inoltre, il controllo degli svincoli della SS 268 deve essere potenziato per arginare il flusso di criminalità che minaccia la nostra comunità ”, ha detto.