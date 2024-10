Bergamonews.it - Dolorosi addii e graditi ritorni: in attesa di Nick Cave dal vivo, mi godo il suo “Wild God”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ok partiamo subito con il botto Il 23 settembre è stato il compleanno di Bruce Springsteen che è forse vero che non fa più i dischi di un tempo ma è altrettanto vero che quelli che fa, non riesce a produrli il 60/70% degli artisti in circolazione (voto 8 nonostante tutto). Quindi viva il re e viva Alberto Lanfranchi per tutto quello che sta facendo per diffonderne il verbo. Parliamo di Jazz tanto per non far torto a nessuno: c’è un dischetto in circolazione che non è niente male. Il protagonista si chiama Brandon Sanders ed è un batterista, il titolo è Compton’s Finest. Non so, è un po’ di mesi che, quando voglio ascoltare qualcosa nel quale immergermi questo sia la musica jazz. Questo lavoro non ha nulla di particolarmente nuovo dalla sua ma è estremamente fresco e godibile e la cover di Wonder (scritta al tempo per Michael Jackson) è veramente di grande livello (voto 8).