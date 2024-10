Disoccupato sviene in strada per la fame a Prati | Lotito gli offre un lavoro

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Era svenuto per le strade di, dopo 3 giorni senza mangiare, perchè gli ultimi risparmi li aveva usati per sfamare la figlia di 12 anni. Una giornata infinita in cui ha bussato a tutte le parti: bar, forni, tintorie, con la speranza che qualcuno gli offrisse un. L’uomo, un 60enne, erada mesi, dopo essere stato licenziato dalla ditta edile in cui lavorava, dove si occupava di ristrutturazioni. Lo avevamo raccontato anche noi de ilfaroonline.it (leggi qui). Una storia come tante: padri di famiglia mandati per, con debiti da ripagare, famiglie da sfamare, giudicati troppo vecchi (o troppo costosi) per il mercato del. Già i vigili, intervenuti per salvarlo, avevano messo mano ai portafogli per comprargli bene di prima necessità, cercando di mettere una pezza al problema.