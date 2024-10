Dalla vendita delle coperte in spiaggia raccolti 35mila euro per combattere la violenza sulle donne (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ stato un grande successo l’evento organizzato da Viva Vittoria Cervia domenica nella spiaggia libera, dove erano stese 2.760 coperte a formare un mosaico di colori e disegni. Migliaia di visitatori hanno seguito l’evento e apprezzato le coperte in maglia e uncinetto realizzate, in oltre un Ravennatoday.it - Dalla vendita delle coperte in spiaggia raccolti 35mila euro per combattere la violenza sulle donne Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ stato un grande successo l’evento organizzato da Viva Vittoria Cervia domenica nellalibera, dove erano stese 2.760a formare un mosaico di colori e disegni. Migliaia di visitatori hanno seguito l’evento e apprezzato lein maglia e uncinetto realizzate, in oltre un

