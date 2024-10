Ilrestodelcarlino.it - "Collaboriamo per la sicurezza"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Prevenzione basata sulla partecipazione attiva dei cittadini e la cooperazione con le forze di polizia per ridurre potenziali reati. È con questo obiettivo che Comune di Corridonia, polizia locale e carabinieri hanno ripreso in mano il progetto di controllo del vicinato, l’auto-organizzazione tra vicini per monitorare la zona in cui si abita. "Uno strumento importante di la prevenzione se ben gestito e coordinato" ha esordito il sindaco Giuliana Giampaoli. "Il progetto è nato nel 2016 dopo un accordo con la prefettura – ha spiegato il comandante della polizia locale, Alberto Sgolastra –. Partecipò il quartiere di via Rossini. Il controllo del vicinato è un’aggregazione spontanea di cittadini che cercano di difendersi da eventi delittuosi.