Cesena, Curto squalificato per razzismo dalla Fifa: club furioso, pronto il ricorso (Di martedì 8 ottobre 2024) La reazione del Cesena alla squalifica di Marco Curto da parte della Fifa per un episodio di razzismo durante un'amichevole Il Cesena, tramite un comunicato ufficiale, ha commentato la squalifica inflitta dalla Fifa a Marco Curto per razzismo dopo un'amichevole estiva contro il Wolverhampton. COMUNICATO UFFICIALE – «Il Cesena FC, preso atto del provvedimento assunto

